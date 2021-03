Iezzo: “De Zerbi verrebbe volentieri ad allenare il Napoli”

Iezzo propone Roberto De Zerbi come futuro allenatore in azzurro

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, in diretta ai microfoni di Radio Crc ha risposto ad una domanda in merito ad un possibile arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“De Zerbi e Italiano mi piacciono tanto, Juric meno: ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche e nel Napoli non vedo uomini adatti al suo gioco. Juric lo scarterei a priori. Se fossi Aurelio De Laurentiis, andrei su Sarri o De Zerbi. Roberto non è monotematico, cambia molto, va alla ricerca della bellezza e lo vedo migliorato nella comunicazione. E’ pronto per allenare una piazza esigente come Napoli e che ha conosciuto da calciatore. Allenerebbe volentieri il Napoli? Verrebbe di corsa. A Napoli, ne sono certo, farebbe un grande campionato.”

