Napoli, Manolas e Lozano non convocati per Milano. I motivi della scelta

Napoli, i motivi della mancata convocazione di Lozano e Manolas

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dietro la mancata convocazione di Lozano e Manolas per la trasferta di Milano ci sarebbe un motivo. Ecco quanto quanto riportato dalla rosea oggi in edicola:

“A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli.”

