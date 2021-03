Simone Inzaghi a Sky: “Vittoria sofferta ma importante per la classifica!”

Simone Inzaghi elogia i suoi per una vittoria sofferta e cercata a tutti i costi:

“Abbiamo qualche punto di ritardo sulla classifica, sappiamo che nelle ultime partite avremmo dovuto fare meglio e questa è una vittoria che volevamo tutti . Abbiamo dato tanto, esprimendo buon calcio, abbiamo sofferto, lo sapevamo ma abbiamo creato tante occasioni. I cambi sono stati fondamentali, dobbiamo ancora migliorare in alcune situazioni di gioco ma siamo stati bravi a reagire.”

“Conosciamo tutti il suo valore e la sua importanza. Avrei voluto farlo partire dall’inizio, si allena con continuità da dieci giorni ma gli stessi Immobile e Correa ci hanno dato tanto in campo e c’è stata anche la crescita di Muriqi. Lui sa bene che quando è al massimo e sta bene lo impiego sempre, decideremo partita dopo partita chi partirà titolare.”

Non è il miglior periodo per Immobile…

“No, deve continuare a lavorare, periodi come questo possono capitare, lui non ne vive tanti, deve credere in se stesso perchè è un attaccante fortissimo. Una Scarpa d’Oro non si vince per caso.” Il mister chiude con una considerazione sulla Champions, ricordiamo che la Lazio deve recuperare l’1-4 dell’Olimpico contro il Bayern Monaco: “Loro sono una grande squadra, hanno fatto 8 gol al Barcellona, per noi essere arrivati agli ottavi è stato un grande obiettivo. In Germania ce la giocheremo con la consapevolezza dell’importante percorso che abbiamo fatto.”

Mario Scala