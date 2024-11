Inchiesta Manolas, Fulgeri: “Siamo sereni, De Laurentiis deporrà”

Fabio Fulgeri, Avvocato di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” sull’inchiesta Manolas.

Si torna a parlare dell’inchiesta relativa all’ex giocatore del Napoli Kostas Manolas. Fabio Fulgeri, Avvocato di Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” in merito a ciò.

Ecco in seguito le sue parole:

“Sulla questione Manolas le contestazioni non vengono supportate dai documenti che dobbiamo acquisire. Abbiamo una visione parziale, per ora non possiamo replicare. Il Napoli ha operato osservando tutti i regolamenti e le leggi. Dobbiamo conoscere gli atti che abbiamo chiesto proprio questa mattina. I bilanci sono regolati da principi contabili. Il calciomercato viene valutato anche in sede giudiziaria, ormai, sta diventando una prassi. Abbiamo ricevuto l’avviso che indagini per un’ipotesi di falso in bilancio sono state concluse. Questa mattina, abbiamo richiesto anche le copie degli atti. Entro venti giorni giorni possiamo chiedere di essere interrogati, ma le valutazione difensive verranno fatte solo all’esito dell’acquisizione degli atti. Noi siamo tranquilli e sereni. Aurelio De Laurentiis vuole replicare che ha operato nella piena osservanza della legge, vuole difendersi e si presenterà davanti ai magistrati. L’ho visto un po’ contrariato, poiché l’attenzione a queste vicende è seccante. Non pensava che questa situazione legata a Manolas potesse attirare l’attenzione della Procura. Forse, gli atti verranno trasmessi anche alla procura sportiva, ma se ne occuperà il collega Grassani di questo. È un processo penale per falso in bilancio. De Laurentiis è il responsabile dell’attività d’Impresa. Il Napoli, però, non è quotato in borsa. La normativa contabile è diversa.”

