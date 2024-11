Di Lorenzo: “Settimana importante, le sconfitte ci fanno crescere”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e Capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio “Crc”.

Nel corso di un’intervista a “Radio Crc” Giovanni Di Lorenzo ha parlato del suo Napoli, evidenziando soprattutto il percorso attuale della sqaudra.

Di seguito quanto dichiarato:

“Perdere fa male ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso. Abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Si pensa alla prossima gara. Questa settimana è importante, dopo la sconfitta è positivo affrontare una squadra come l’Inter: è un test per capire il nostro livello, sono partite belle da giocare e vogliamo confrontarci con una grandissima squadra. Giocare ogni tre giorni mi manca, significa competere in Europa. A livello di energie tolgono qualcosa ma nell’anno dello scudetto le gare di Champions ci hanno aumentato l’autostima e vincere in Europa dà tanto.”

Sulla sfida contro l’Inter:

“Domenica sarà una bella partita, non vediamo l’ora di confrontarci. Dimarco è cresciuto tanto, si è meritato di tornare all’Inter dopo un percorso fuori: la gavetta aiuta, sono contento per lui perché sta facendo veramente bene e sarà un duello importante. L’Inter sfrutta al meglio le proprie qualità, cambia posizione anche con Bastoni che spinge e sale molto. Dovremo stare attenti, è un lavoro che fa tutta la squadra: la fase difensiva è di squadra, dovremo essere bravi quando hanno il possesso. E poi dovremo gestire palla al meglio. Non importa chi farà gol, bensì che la squadra conquisti la vittoria. Se sarà l’ex Lukaku o un altro è indifferente.”

Ancora sulla sconfitta casalinga contro l’Atalanta:

“È stato brutto perché abbiamo perso davanti ai nostri tifosi, che però hanno visto l’impegno che ci abbiamo messo. Ora però pensiamo alla prossima partita. Mi piace tanto giocare in più ruoli, lo avevo detto già altre volte: il ruolo del terzino si è evoluto tanto, non basta solo stare lì e difendere ma serve proporsi in avanti, cercare zone dove si può far male all’avversario. Dipende da chi affronti, ma con il mister alleniamo tanto questi dettagli e spero di continuare così, di dare il mio contributo alla squadra.”

Sulla città di Napoli:

“La città è cresciuta tanto, vengono tantissimi turisti a visitarla nei luoghi più caratteristici. Ogni mattina però mi sveglio con il Vesuvio, ed è una immagine bellissima.”

Infine, sul suo agente Mario Giuffredi:

“Con il passare degli anni il procuratore diventa una figura sempre più importante. Ho la fortuna di avere Mario da anni, è una figura che va oltre l’aspetto lavorativo, con lui mi confido e mi dà consigli. Avere affianco uno di cui hai fiducia totale è bello, mi sento fortunato.”

