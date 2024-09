Mario Rui-Napoli, il club non vuole concedere buonuscite

Nicolò Schira ha rivelato un retroscena relativo al terzino del Napoli Mario Rui, che attualmente si trova fuori rosa.

Sembra esserci una rottura totale tra il Napoli e Mario Rui, che attualmente sarebbe fuori rosa. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto sulla vicenda ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”.

In primo luogo ha commentato la questione Osimhen:

“Si è tornati al passato. 15-20 anni fa gli ultimi giorni di mercato erano densi d’affari. La vicenda che riguarda Osimhen è stato un romanzo a puntate che si è conclusa con un pareggio. I patti sono stati chiari tra Napoli e Galatasaray: Osimhen starà in Turchia fino a fine stagione, quindi non dovrebbe esserci alcun trasferimento a gennaio. La clausola sull’attaccante sarà valida dal 1 luglio, ed è pari a 75 milioni, con il Napoli che può trattare su altre cifre. I famosi 130 milioni non li avrebbe pagati nessuno, è stata fatta una clausola più a misura di mercato.”

Poi, su Mario Rui:

“Ci sono i presupposti per la cessione, da parte del Napoli che, però, non vuole dare buonuscite. L’agente ha lavorato molto, ma il giocatore non ne ha voluto sapere, ha rifiutato squadre importanti.”

