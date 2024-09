Retroscena Osimhen, il Napoli non ha voluto cedere ai suoi ricatti

Gigi Pavese, ex Dirigente del Napoli, ha parlato della situazione relativa all’attaccante Victor Osimhen ai microfoni di “1 Station Radio”.

Victor Osimhen si è trasferito dal Napoli al Galatasaray. L’ex Dirigente azzurro Gigi Pavese ha parlato della suddetta vicenda ai microfoni di “1 Station Radio”.

“Le aspettative di Osimhen erano differenti. Voleva andare a Parigi, magari. Tuttavia si è arrivato ad un momento in cui il Napoli doveva cedere ai ricatti del giocatore: non lo ha fatto, e ha fatto bene. Questa sua permanenza ha creato solo ritardi, perché Conte voleva i nuovi giocatori dall’inizio ed ha dovuto attendere, dal momento che il trasferimento di Osimhen non aveva luogo. Alla fine sono stati presi tutti i calciatori che aveva indicato, nonostante il comportamento del giocatore. Forse ci vorrà tempo, ma dopo il bel bagno di umiltà a Verona la squadra ha avuto una reazione e mentalmente si stanno preparando per una stagione ambiziosa. La piazza ha ritrovato il sorriso con l’arrivo di Antonio Conte, ed i tifosi, sin dalla partita col Modena, hanno riempito lo stadio. Ora tocca ai giocatori.”

