Niente Tchatchoua-Napoli: Conte l’ha bocciato per due motivi

Tchatchoua-Napoli, gli aggiornamenti di Venerato

Tchatchoua-Napoli – Ci sono secche smentite sul possibile arrivo del veronese a gennaio che non rientra nei piani del tecnico azzurro. Ritenuto non adatto al calcio di Conte per caratteristiche e (soprattutto) curriculum. A gennaio sarà eventualmente valutato un esterno destro con maggiore esperienza internazionale.

Il veronese nonostante i rumors non ha mai convinto il tecnico salentino. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, al sito dell’emittente di Stato.

