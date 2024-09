Il Napoli non vuole perdere Meret, a lavoro per il rinnovo

Secondo quanto si legge sul quotidiano Repubblica Alex Meret potrebbe presto firmare il rinnovo con il Napoli.

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sul portiere del Napoli Alex Meret, che a breve potrebbe firmare il rinnovo con il club azzurro. Il contratto attuale scadrà nel 2025, ma il Napoli non vorrebbe assolutamente perderlo.

Di seguito quanto riportato in merito alla questione:

“Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e la dirigenza azzurra non è disposta a perderlo quest’estate a parametro zero. I rapporti con il suo entourage (Federico Pastorello) sono ottimi dopo l’affare Lukaku e non dovrebbe essere un problema trovare un accordo. Il portiere friulano ha risposto alle critiche estive nel solito modo: è stato decisivo contro il Parma con il super intervento su Almqvist. Anche il suo futuro sarà ancora azzurro.”

