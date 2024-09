Kvaratskhelia vicino al rinnovo, l’ingaggio sarà quintuplicato

Khvicha Kvaratskhelia firmerà a breve il rinnovo con il Napoli e guadagnerà cinque volte la sua somma attuale.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sarebbe quasi pronto. La redazione di “Radio Marte” ha riportato le ultime in merito al futuro dell’attaccante georgiano, affermando che il suo ingaggio sarà addirittura quintuplicato.

Di seguito quanto si afferma:

“In breve tempo ci sarà un incontro tra il club azzurro Mamuka Jugeli, agente del calciatore. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un importante aumento di ingaggio, che verrebbe quintuplicato passando da circa 1,2 milioni a stagione a 5,5-6 milioni netti. La durata del contratto verrebbe estesa e portata fino al 2029 Sulla vicenda è scattato un silenzio che in realtà è denso di mille significati: le parti non hanno bisogno di far trapelare nulla e devono soltanto ritrovarsi per formalizzare. Kvaratskhelia inoltre potrebbe avere una clausola rescissoria con prezzo concordato per un’eventuale cessione ad una big. Ma al momento l’orizzonte di Kvara è rigorosamente azzurro. Il feeling nel nuovo ruolo disegnato per lui da Conte sta crescendo con il passare delle settimane.”

