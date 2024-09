Comunicato SSC Napoli: rinnovata la partnership con Lever Touch

La SSC Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo della partnership con Lever Touch.

La SSC Napoli ha deciso di rinnovare la propria partnership con Lever Touch. A dare comunicazione di tale decisione è stata proprio la Società partenopea nel corso della giornata di oggi.

Di seguito ecco quanto si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“La SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Lever Touch, che sarà Business Partner del club per la stagione 2024/2025.

Lever Touch è un’azienda leader nel settore del car repair, oltre che eccellenza partenopea, e la sua presenza in più mercati su scala globale, tra cui Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Brasile ed Argentina si sposa perfettamente con la politica di internazionalizzazione del club ed è, quindi, con reciproca soddisfazione che questo sodalizio continua anche per questa stagione sportiva, coniugando eccellenza, know how e radici partenopee con mire globali.”

