Retroscena Osimhen: non è andato in Arabia Saudita per 5 milioni

Tuttomercatoweb ha parlato nuovamente del trasferimento mancato dell’attaccante Victor Osimhen in Arabia Saudita.

Nel corso del mercato estivo Victor Osimhen è stato accostato più volte all’Arabia Saudita, in particolare all’Al Hilal. L’attaccante nigeriano però veste attualmente la maglia del Galatasaray.

Tuttomercatoweb ha svelato che il trasferimento in Arabia non è avvenuto per soli 5 milioni:

“A Istanbul lo hanno accolto come si conviene alle grandi stelle, un’accoglienza più da re di altri tempi che da calciatore. Sembra però più che altro la soluzione d’emergenza che le varie parti coinvolte sono riuscite a tirare fuori dal cilindro per evitare uno scenario da parcheggio extra lusso: 10 milioni di euro netti in un anno per rimanere fermo è un’utopia che fa comodo a tutti scansare. Poteva esserci il Chelsea, oppure un altro lido dorato quale il PSG, nella traiettoria di Osimhen. Poteva esserci l’Arabia e un contratto da 30 milioni di euro a stagione corrisposto dall’Al Ahli, ma la trattativa si è incagliata proprio sul finale, per 5 milioni di euro di distanza tra i sauditi e un De Laurentiis che nel frattempo era sceso a 70 milioni di euro rispetto all’iniziale pretesa da 80, a sua volta sceso rispetto ai 100 di inizio agosto e al versamento dell’intera clausola (130 milioni) che sembrava l’unica scappatoia di inizio estate. Poteva essere altro, sarà la Turchia nella sua sfarzosa e appassionata Capitale. Sportivamente non è detto che sia tutto da buttare, economicamente di certo lo stesso De Laurentiis si sarebbe aspettato tutt’altro.”

