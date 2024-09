Criscitiello su Lukaku: “Mi sono sbagliato, è già in forma”

Il giornalista Michele Criscitiello ha espresso la propria opinione su Romelu Lukaku ai microfoni di Sportitalia.

Romelu Lukaku è da poco arrivato a Napoli ma già ha mostrato la sua valenza in campo. Fino ad ora l’attaccante belga ha avuto modo di scendere in campo con la maglia azzurra soltanto in occasione della sfida contro il Parma. Tuttavia il gol del pareggio azzurro è stato proprio il suo.

Michele Criscitello ha parlato in breve proprio del giocatore nel corso di un’intervista a Sportalia:

“Pensavo che un calciatore della struttura di Lukaku, così imponente, impiegasse diverse settimane prima di acquisire la giusta condizione fisica. Invece mi sbagliavo, ho perso la scommessa su Lukaku. Sono pronto a pagare una pizza napoletana.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Osimhen: non è andato in Arabia Saudita per 5 milioni

Comunicato SSC Napoli: rinnovata la partnership con Lever Touch

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”