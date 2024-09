Corriere dello Sport – McTominay-Gilmour, uno dei due potrebbe essere titolare a Cagliari

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro dalle nazionali. Scott McTominay e Billy Gilmour, potrebbero guadagnarsi l’occasione di partire titolari contro il Cagliari: “Dire se potranno avere chance di giocare dal primo minuto a Cagliari, obiettivamente, è proibitivo: finora non hanno svolto una sola seduta e sono completamente a digiuno dei metodi di Conte. Di certo sono entrambi super professionisti e anche perfettamente allenati. Ipotizzando: Anguissa giocherà oggi la prima contro la Namibia e martedì la seconda contro lo Zimbabwe in Uganda. Ovvero: non sarà alla base prima di giovedì. E se proprio Conte dovesse porsi un dubbio di natura fisica, è probabile che possa riguardare Frank. E di conseguenza uno tra McT e Gilmour si ritroverebbe candidato”.

