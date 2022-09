Maradona jr.: ” Ceci non rappresenta più mio padre: non firmerò mai nulla contro il Napoli”

Maradona jr ha commentato la disputa legale con Stefano Ceci a Radio Kiss Kiss Napoli

Maradona junior ha commentato la disputa legale degli eredi del Pibe de Oro nei confronti di Stefano Ceci ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

Maradona jr:

“Il Tribunale di Napoli dice in maniera chiara che Ceci deve cessare di usare l’immagine di nostro padre. E’ una cosa assurda che dinanzi a una risoluzione del giudice Ceci continui a dire cose del genere (“Il Napoli può usare ancora le maglie col volto di Diego”, ndr). Non c’è spazio per cattive interpretazioni. Io ho parlato con Gianna, mia sorella, e c’è il mio legale argentino qui a Napoli. Siamo molto felici perché così il signor Ceci non può più rappresentare Maradona.

Immagine di Maradona sul pullman? Diego Armando Maradona junior non firmerà mai nulla contro il Napoli. Se la maggioranza dei miei fratelli deciderà di farlo io per questioni di legge devo accodarmi, ma io non voglio fare nulla contro la SSC Napoli. Io avvisai il Napoli che stavano facendo un errore a trattare con Ceci, ma non fui ascoltato. Noi non siamo disponibili a trovare un accordo con Ceci, continueremo ad andare per vie legali. Lui ha sfruttato il nome di nostro padre quando non poteva farlo, questa è la verità e il Tribuna ci ha dato ragione. Su ciò che ha fatto indebitamente, poi, sarà responsabile il Tribunale. Noi, gli eredi di Maradona, non siamo contro il Napoli, siamo contro Ceci”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Politano, i tempi di recupero: ecco quante partite salterà

Meret-Napoli, arriva il rinnovo: guadagnerà più di prima. Cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici