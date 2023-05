Napoli, le pagelle di Chiariello dopo il match con la Fiorentina

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato di alcuni giocatori del Napoli dopo la gara vinta contro la Fiorentina.

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di “Campania Sport”, trasmissione in onda su Canale 21, ed ha espresso la sua opinione su alcuni giocatori del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Benissimo Gollini (sette). Non so se il Napoli lo riscatterà anche perché dovrebbe investire nove milioni di euro, ma possiamo tranquillamente affermare che i partenopei, al momento, hanno due portieri di grande valore (l’altro, naturalmente, è Alex Meret, n.d.r.). “6.5 a Olivera anche se è autore di un grave errore. Mette male una palla al centro per Osimhen, peccato perché sarebbe stato sicuramente gol: in quel caso ci voleva un piede più delicato. Sette a Kvaratskhelia perché ha cambiato completamente la partita. Sei di fiducia a Demme, mi sembra un pesce fuor d’acqua in questa squadra. Dieci a Luciano Spalletti per il suo eccellente lavoro.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “La Fiorentina è un avversario tosto, nel secondo tempo siamo migliorati molto”

Italiano: “Complimenti al Napoli, percorso incredibile! Cresceremo anche noi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ambra Angolini e il fidanzato Andrea Bosca, l’amore corre velocissimo