Moviola Napoli-Fiorentina, promosso l’arbitro Marchetti

Moviola Napoli-Fiorentina, il Corriere dello Sport si è concentrato sulla prestazione del direttore di gara Matteo Marchetti.

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulla moviola di Napoli-Fiorentina. Il noto quotidiano ha promosso la prestazione di Matteo Marchetti, arbitro a cui è stato affidato il match.

Ecco il seguito quanto riportato in merito alla vicenda:

“Festa-scudetto per Marchetti, fra i pupilli di Rocchi: partita che non è stata proprio un’amichevole, due rigori assegnati in campo. I suoi numeri: 27 falli fischiati, nessun cartellino giallo. Pasticcio difensivo viola, Amrabat è costretto a placcare Lobotka che lo aveva anticipato, pochi dubbi in campo (manca il giallo per Spa non genuina) e al VAR di Lissone. Il contatto di Nico Gonzalez su Kvaratskhelia c’è anche se non è clamoroso, Banti a Lissone prende tempo per controllare bene che non ci siano tocchi sul pallone (sembrava) più che l’entità del contatto (spetta solo all’arbitro) falloso.”

