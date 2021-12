Luciano Moggi: “Insigne al Toronto? Ci credo poco”

Caso Insigne – Luciano Moggi dice la sua: “Lorenzo Insigne al Toronto? Ci credo poco”.

L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, intervistato da Tuttomercatoweb, dice la sua sul futuro di Insigne: “Le squadre di calcio non vengono sistemate a gennaio, ma rattoppate”.

Insigne potrebbe andare al Toronto in estate.

“Ci credo poco. Ha tutto da giocare. A meno che non abbia tirato i remi in barca e non gli interessi più la Nazionale, penso possa continuare nel nostro campionato”.

Dove vede Insigne in futuro?

“A Napoli. Con il rinnovo del contratto. Ma De Laurentiis è un osso duro”.

