Longo: “Napoli? Ha superato la crisi, in settimana abbiamo migliorato alcuni aspetti”

Longo: come arriva il Torino alla sfida contro il Napoli? Arriva con una settimana di lavoro in più e ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando la condizione generale di squadra, degli infortunati che dovevamo recuperare, come Zaza, Baselli, Ansaldi

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torino Channel alla vigilia del match contro il Napoli.

Queste le sue parole:

SULLA PARTITA RINVIATA COL PARMA

“Una dinamica a cui non potevamo opporci. Eravamo pronti ad affrontare la sfida, è arrivata questa notizia e abbiamo ricominciato a lavorare già dal pomeriggio”.

LONGO SU NAPOLI-TORINO

Come arriva il Torino alla sfida contro il Napoli? “Arriva con una settimana di lavoro in più, e di questo ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando la condizione generale della squadra ma anche la situazione degli infortunati da recuperare come ad esempio Zaza, Baselli e Ansaldi che comunque aveva bisogno di allenarsi con più continuità. In questo senso abbiamo utilizzato la settimana per migliorare questi aspetti“.

LONGO CHE NAPOLI HA VISTO CONTRO IL BARCELLONA?

“Ho visto una squadra in salute, che ha superato secondo me il momento di crisi che ha avuto. Ho rivisto una squadra umile, che prestava attenzione massima a tutti i dettagli con ogni singolo giocatore. Una squadra che inizia a rispecchiare il proprio allenatore, di conseguenza mi aspetto un Napoli voglioso di fare bene, ma nessuno in questo momento potrà avere più voglia di noi di andare a fare punti al San Paolo”. Conclude Longo.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts