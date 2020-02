Coronavirus – La Swiss Football League annuncia lo stop al campionato

Coronavirus – La Swiss Football League ha annunciato che il campionato resterà fermo per l’allarme “coronavirus”

Il calcio svizzero si ferma per l’allarme Coronavirus. La SFL (Swiss Football League) ha infatti annunciato il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite in programma per questo weekend, nell’ambito della 24^ giornata.

