UFFICIALE – Europa League, due spagnole per Inter e Roma

Europa League, due spagnole per Inter e Roma: per l’Inter di Conte ci sarà la sfida col Getafe, mentre la Roma ha incrociato il temibile Siviglia.

Europa League due spagnole per Inter e Roma

Europa League, due spagnole per le italiane. Giornata di sorteggi dopo le gare dei sedicesimi di finale. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, con le due italiane che hanno pescato due squadre spagnole. Per l’Inter di Conte ci sarà la sfida con gli spagnoli del Getafe, mentre la Roma ha incrociato il temibile Siviglia.

Europa League: Tutti gli accoppiamenti (con l’ultima sfida da giocare tra Eintracht e Salisburgo)

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht/Salisburgo-Basilea

Lask-Manchester United

