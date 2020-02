Napoli-Torino, Ghoulam si candida per un posto

Contro il Torino Ghoulam si candida per un posto

Secondo il Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam potrebbe fare il suo ritorno in campo. Il quotidiano spiega come l’algerino si sarebbe candidato per un posto, magari non proprio dall’inizio, nella sfida contro il Torino. Sarebbe una buona occasione per accumulare minutaggio e far tirare un po’ il fiato a Mario Rui.

Il Corriere ricorda che proprio contro i granata, 146 giorni fa, Ghoulam giocò la sua ultima partita in serie A.

