L’ex agente di Koulibaly: “Ha avuto rapporti difficili con la società. Ora vale circa la metà!”

Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli

Ecco quanto dichiarato dall’ex agente di KK sul momento del giocatore: “Kalidou negli scorsi anni aveva giàfatto investimenti in Francia, ma non mi risulta che abbia acquistato una casa a Parigi. A Napoli ha un ottimo rapporto con squadra e staff, ma con la dirigenza ha avuto rapporti difficili. Il problema non riguarda solo le multe. Nel corso degli anni ha avuto diverse possibilità, tutte molto importanti, di andar via, ma il presidente non gliel’ha mai permesso. Per giocare al massimo ci vogliono sempre gli stimoli giusti e a volte è necessario cambiare. Quanto vale ora Koulibaly? Circa la metà rispetto all’estate”.

