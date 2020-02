Messi è forte ma è la pallida fotocopia di Maradona. Mertens gol da cineteca

Corbo: Messi è un grandissimo giocatore che però difficilmente vince da solo, solitamente contribuisce alla vittoria, al contrario di Maradona che vinse il Mondiale in Messico nel 1986 con otto disoccupati al suo fianco, parliamo di gesta leggendarie

NM LIVE – Corbo, Esposito, Zazzaroni, Bertini e Petrazzuolo sono intervenuti su “NapoliMagazine.Com” durante la trasmissione NapoliMagazineLive che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli.

NM LIVE – Antonio Corbo: “Contro il Barcellona il Napoli ha giocato con molta intelligenza, Messi è forte ma è la pallida fotocopia di Maradona”

NAPOLI – ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Se si guarda la partita con il Barcellona, il Napoli ha giocato con grande intelligenza tattica, chiudendo tutti gli spazi, ed era l’unico modo in cui poteva affrontare la squadra blaugrana. Il Barca non mi è sembrata ai massimi livelli ma che resta molto forte, anche per i tanti campioni che ha. Anche al Napoli, però, mancavano giocatori importanti, come Koulibaly, che quando sta bene vale mezza difesa, credo che il senegalese abbia avuto una recidiva perché è da troppo tempo che è fermo.

Quando ci sono i grandi appuntamenti i tifosi ci sono sempre, quest’anno un po’ meno, anche a ragione, perché è venuta a mancare la squadra. Poi negli ultimi tempi Gattuso è riuscito ad imporre una certa disciplina che probabilmente era proprio quello che mancava. Messi ha fatto la sua partita ma ancora una volta ha dimostrato di essere la pallida fotocopia di Diego Armando Maradona.

Avevo già conosciuto Diego ai Mondiali di Spagna nel 1982, poi lo rividi nel New Jersey quando scoprimmo che il Napoli era sulle sue tracce e da quel momento non mi sono più staccato da Diego. E’ stato poi un piacere raccontare la storia del suo passaggio al Napoli. Messi è un grandissimo giocatore che però difficilmente vince da solo, solitamente contribuisce alla vittoria. Al contrario di Maradona che vinse il Mondiale in Messico nel 1986 con otto disoccupati al suo fianco, parliamo di gesta leggendarie.

Mertens ha fatto un bellissimo gol, è stato bravissimo, ha 33 anni, vive un tramonto d’oro che sempre tramonto è. Se vuole un rinnovo alle cifre e per la durata che si leggono, sarei un po’ perplesso perché potrebbe non essere un buon affare e non avrei nulla da obiettare se la società non dovesse rinnovare. La trattativa del rinnovo di Mertens mi sembra come quelle trattative per comprare le ville a Miami. Mi viene in mente Sarri e cosa sta vivendo per aver voluto accontentare la famiglia.

Oggi è prigioniero di un contratto molto ricco, è un allenatore molto discusso, mi dicono anche che la Juventus quando parla trema, perché alle volte dice cose poco gradite. Non credo si sia pentito della scelta fatta perché se voleva diventare ricco c’è riuscito. Non è più l’uomo con la tutina e i versi di Bukowski in tasca, oggi arriva in giacca e cravatta alle conferenze stampa e forse è lo stile di vita che cercava.

Rinnoverei il contratto a Milik ma deve migliorare in alcuni fondamentali. Ho visto giocatori come Graziani, tornato a Roma da Campione del Mondo. Lavorare sotto la guida di Liedholm, facendo a pallonate contro il muro per colmare alcune lacune e non vedo perché non dovrebbe farlo anche Milik che tra l’altro, potrebbe migliorare molto il suo rendimento sotto porta.

Mario Rui senz’altro è stato notevolissimo, si impegna molto, vedo che protesta anche meno con gli arbitri. Mi sembra sempre più un punto di riferimento, da riserva di Ghoulam si è trasformato in sostituto dell’algerino con grandissima dignità. Anche Elmas mi è piaciuto molto ultimamente, così come Insigne che sta interpretando molto bene il ruolo di capitano sia dentro che fuori dal campo. Ha superato il periodo critico, quando si comportava più da capopopolo che da leader di un club di Serie A.

L’emergenza coronavirus? Il Governo forse ha gestito con un po’ di leggerezza perché non si è preoccupato dell’eco dell’immagine italiana nel mondo. Il Governo italiano vive con sofferenza il costante urto di Salvini che non ha certamente un progetto politico. Salvini non ha un’immagine, non ha una visione, però sa catturare i voti. In Italia basta promettere un reddito di cittadinanza o di andare in pensione prima, lasciando buchi miliardari nel bilancio dello Stato. Mentre governare significa anche imporre scelte impopolari per il benessere futuro dei cittadini. Cosa che non sa fare l’esecutivo in carica o non vuol fare per non perdere il consenso. Tutto questo danneggia l’immagine dell’Italia all’estero, seminando panico e paura anche all’interno dei confini nazionali.

Per il resto credo che anche i poveri italiani deceduti erano purtroppo penalizzati da patologie pregresse. Oggi invece, il Governo d’intesa con le Regioni, ha deciso giustamente che sarà data comunicazioni solo dei contagiati più gravi e non degli asintomatici”.

NM LIVE – Massimiliano Esposito: “Mertens gol da cineteca, il Napoli può mettere in difficoltà il Barcellona al Camp Nou, Belotti? Perchè no”

NAPOLI – MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli: “Mertens ha fatto un gol da cineteca, sono colpi del suo repertorio, sta dimostrando un attaccamento incredibile alla maglia nonostante il rinnovo stia tardando ad arrivare. Il suo valore, comunque, non è mai stato in discussione.

Gattuso ha preparato benissimo la partita con il Barcellona. Si vede la sua mano e credo che se il Napoli continua così, possa mettere in difficoltà i blaugrana anche al Camp Nou. Per quanto riguarda il campionato, la zona Europa è più vicina ma non bisogna fare passi falsi. Il calendario sembra dare una mano al Napoli ma, ripeto, non si possono più perdere punti per strada.

Non so cosa stia pensando il presidente a proposito di Mertens, ma spero che possa premiare il belga con un rinnovo che sarebbe meritatissimo. Un attaccante come Belotti lo prenderei senza pensarci su, verrebbe a giocare in una squadra importante. Al fianco di elementi di spessore che sicuramente gli permetterebbero di segnare tanti gol, anzi, credo che Napoli possa essere, per così dire, il trampolino per il suo rilancio.

Demme mi ha sorpreso, ovviamente in positivo, anche perché non lo conoscevo ed invece, subito, dalle prime uscite. Mi ha convinto e credo che possa migliorare ancora, è il centrocampista che mancava. C’è però un giocatore che sta facendo, secondo me, una stagione strepitosa ed è Di Lorenzo che sta dimostrando anche di essere elemento duttile e di sapersi muovere molto bene anche da centrale”.

NM LIVE – Ivan Zazzaroni: “Contro il Barcellona bicchiere mezzo vuoto, Sarri in difficoltà, Messi non ha subito il peso del confronto con Maradona che però resta inarrivabile”

NAPOLI – IVAN ZAZZARONI, direttore del Corriere dello Sport: “Contro il Barcellona vedo il bicchiere mezzo vuoto perché da una sensazione di vittoria il Napoli ha pagato a caro prezzo l’unico errore commesso e l’1-1. E’ un risultato che, purtroppo, non aiuta gli azzurri. Il primo tempo è stato molto brutto, la ripresa, invece, è andata meglio anche perché le squadre si sono allungate. Ripeto, peccato per quell’errore di Mario Rui, che non ha tenuto la linea ed ha permesso al Barcellona di pareggiare.

Chi passa il turno? Aspettiamo, certo bisogna essere realisti. Al Barcellona mancheranno anche giocatori importantissimi come Busquets e Vidal, ma bisogna capire come il Napoli recupererà energie casomai anche dal campionato, a partire dalla gara con il Torino. Certo si giocherà al Camp Nou, c’è quasi un mese ancora da aspettare, siamo comunque nel campo dei miracoli.

Credo che una mezza volontà di restare da parte di Mertens ci sia, a prescindere dalle offerte ricevute anche dal Napoli che però, in questo momento, è un cantiere aperto. La società partenopea ha già preso Petagna. Vedrà cosa succede con Milik e con il belga e non è detto che uno dei tre non possa finire sul mercato. Potrebbe accadere anche allo stesso Petagna un po’ come successo con Inglese e Pavoletti.

Belotti? Non mi sembra un giocatore superiore a Mertens e Milik. E’ un ottimo attaccante però non sarebbe un miglioramento, almeno dal mio punto di vista. Mi ha sorpreso in negativo la prima parte di stagione di Fabian Ruiz che ritengo sia un grande calciatore. Ora però sta recuperando, per il resto niente di particolare, il livello mi sembra ancora inferiore rispetto allo scorso anno anche se ci sono ancora tante storie da vivere, dalla rincorsa in campionato alla Coppa Italia.

Sarri mi sembra in difficoltà, è anche troppo sincero nelle sue dichiarazioni che non fanno molto piacere alla Juventus. Poi la squadra bianconera non è nemmeno lontana parente del suo Napoli. Comunque con la Juve mai dire mai, anche se 6 sconfitte sono tante rispetto alla media bianconera. Messi non credo proprio che abbia subito il peso del confronto con Maradona, credo che giocatori come lui non patiscano queste pressioni, ma sia chiaro, Maradona resta inarrivabile”.

NM LIVE – Monica Bertini: “Napoli bene a metà con il Barcellona, ma De Laurentiis quando rinnova il contratto a Mertens?”

NAPOLI – MONICA BERTINI, giornalista sportiva: “Napoli bene a metà con il Barcellona, peccato perché non ho visto il solito Barcellona e il Napoli avrebbe meritato la vittoria. Considerate anche le occasioni che ha avuto per raddoppiare, su tutte quella di Callejon. Andare al Camp Nou con l’1-1 non è il massimo.

Mertens è uno dei miei giocatori preferiti, ma De Laurentiis quando glielo rinnova il contratto? Io dico che bisogna fare in fretta e credo che i tifosi possano giocare un ruolo importante se non decisivo, anche perché qualche sirena italiana potrebbe ricominciare a suonare…

Sarri si è lasciato andare a dichiarazioni molto vere, genuine. Sicuramente non apprezzate soprattutto per quanto riguarda le difficoltà di apprendimento della squadra, non se la passa certamente bene. Gattuso, dopo il periodo di ambientamento, mi sembra stia facendo bene e gli effetti si vedono, per questo credo che il Napoli possa proseguire questa rincorsa ed ambire a traguardi più importanti.

Messi l’ho visto spento, forse ha avuto un po’ di timore reverenziale giocando nello stadio di Maradona. Non mi sento di dare la ricetta giusta per il ritorno a Barcellona, anche perché non mi permetterei mai. Mi aspetto una gara differente, molto difficile, anche perché i blaugrana mi sono sembrati davvero troppo brutti per essere veri. Ovviamente spero che non sia così e che il Napoli possa sovvertire tutti i pronostici”.

NM LIVE – Antonio Petrazzuolo: “Il Napoli ha sorpreso tutti contro il Barcellona, Gattuso merita i complimenti per quanto sta facendo”

NAPOLI – ANTONIO PETRAZZUOLO, direttore di Napoli Magazine: : “Vi aspettavate questo Napoli che ha sorpreso tutti con la bella prestazione contro il Barcellona? Ho sentito anche un po’ di rammarico per il pareggio e per le occasioni sprecate, ma comunque andiamoci piano con i pronostici negativi. E’ vero che la squadra catalana è fortissima, che giocherà in casa, ma proprio per questo non mi fascerei già la testa, perché le partite bisogna sempre giocarle.

Va dato atto a Gattuso del lavoro che ha fatto e sta facendo e che comincia a dare i frutti sperati. Qualcuno non ha gradito l’apprezzamento dei napoletani per Messi, sinceramente non capisco il perché, considerato che l’argentino è un grandissimo fuoriclasse, a prescindere dalla maglia o dal fatto che sia stato un avversario è un giocatore che regala sempre emozioni ed è sempre bello vederlo in azione.

Ora comunque, bisogna concentrarsi sul campionato, a partire dalla gara con il Torino. Per quanto riguarda la formazione, credo che Gattuso stia riflettendo sulla possibilità di far rifiatare qualcuno anche se credo che non toccherà la difesa, ripartendo da Ospina, con Di Lorenzo, Mario Rui, Maksimovic e Manolas autori di una grande prestazione contro il Barcellona, mentre a centrocampo non credo proprio che farà a meno dell’oramai insostituibile Demme”.

