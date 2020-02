FOTO – Compleanno Starace, gli auguri di Mertens. Il messaggio

Compleanno Starace, gli auguri di Mertens

Compleanno Starace, gli auguri di Mertens allo storico magazziniere della SSC Napoli, nel giorno della sua nascita. Questo il bellissimo messaggio scritto dal belga:

Compleanno Starace

“Tanti auguri a una persona SPECIALE non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni fa ad oggi. Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò fatto anche il record di gol del Napoli ma tu ne hai scritto la storia! Buon compleanno Tommy”

