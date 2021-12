Napoli, caso Mertens: malumori anche durante il brindisi di fine anno

La sostituzione del belga durante Napoli-Spezia rischia di aver aperto un caso

Il Corriere dello Sport rivela un retroscena riguardante Dries Mertens. Il belga è stato sostituito a fine primo tempo contro lo Spezia e ciò pare non essergli andato giù. Il quotidiano riferisce che anche in occasione del brindisi di fine anno il belga è parso di malumore: L’attaccante, che in quel momento era il capitano, vista l’assenza per Covid di Insigne, ha nicchiato quando il presidente gli ha chiesto di aprire una bottiglia insieme. In casa azzurra si teme che possa essere scoppiato un caso.

