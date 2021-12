Nigeria, Pinnick: “Osimhen vuole essere capocannoniere della Coppa d’Africa”

Nigeria, il presidente Pinnick si aspetta un grande Osimhen

Il presidente della federcalcio nigeriana Amaju Pinnick, ha rilasciato alcune dichiarazioni a dei media nazionali dove ha parlato anche di Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Victor sta molto, molto bene ed è pronto per la importante competizione. Tutti i giocatori di cui abbiamo bisogno per essere in Nigeria saranno in Nigeria, per grazia di Dio. Victor Osimhen sta bene, ho avuto un lungo colloquio con lui martedì e mi ha fatto una confessione: mi ha detto che sta molto bene. Ha fame di vittoria, è molto impaziente. Vuole essere il capocannoniere della Coppa d’Africa, noi lo aspettiamo a braccia aperte”.

