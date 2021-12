Sconcerti: “Napoli non lotta più per lo scudetto, troppi infortuni importanti”

Mario Sconcerti scoraggia la tifoseria azzurra: “Il Napoli ha avuto infortuni determinanti, ha poche possibilità di arrivare in vetta”.

Mario Sconcerti, in diretta a TMW Radio, ha esposto il suo parere in merito alla corsa scudetto: “Credo che sia rimasto solo il Milan. Sette punti di vantaggio sono 3 partite di vantaggio. L’Inter le può perdere, ma gli altri mi sembra che sia Napoli che Atalanta debbano pensare più a non farsi riprendere. Il Napoli ha avuto infortuni molto importanti, anzi determinanti. Sono pochissime ora le possibilità che possa giocarsi il campionato il Napoli. Una che le è davanti poi sta andando a mille”.

