Caso Insigne – Trattativa in stallo totale, ADL non cambia idea

Caso De Laurentiis-Insigne – Trattativa in stallo totale: il capitano vorrebbe 5 milioni a stagione e il patron ne offre 3,5.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport che sottolinea l’importante interesse del Toronto per Lorenzo Insigne. Tra il Napoli ed il capitano c’è troppa distanza e la voglia del club americano di puntare sull’azzurro per rilanciarsi è tanta: “De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale”.

