Caccia all’erede di Koulibaly: Attila Szalai piace per la difesa azzurra

Caccia all’erede di Koulibaly – Attila Szalai è nel mirino di Cristiano Giuntoli. L’Ungherese 23enne piace per la difesa azzurra.

La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse di Cristiano Giuntoli per il ventitreenne ungherese Attila Szalai del Fenercahce. Il nazionale, oltre che centrale può agire sulla fascia sinistra e con il suo 1,92 d’altezza potrebbe diventare un elemento essenziale per Spalletti anche in posizione offensiva. La quotazione lievita e per ora è dai 10 milioni di euro iniziali. L’operazione potrebbe partire da un prestito con diritto di riscatto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne-Toronto, si può chiudere già a gennaio

UFFICIALE – Rinviate le prossime gare di Serie B

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pechino 2022, il Giappone si unisce al boicottaggio diplomatico