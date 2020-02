Napoli, questione Milik delicata: “Rinnovo lontano, finirà sul mercato per paura di perderlo a zero”

Arek Milik ed un rinnovo di contratto che si fa sempre più complicato

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, le tratttive per il rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2021 si sono arenate sulla clausola rescissoria (che l’attaccante non vuole) e sulla cifra dell’ingaggio.

Secondo la rosea, esistono difficoltà che fanno pensare che a fine stagione l’ex Ajax posssa finire sul mercato, considerando che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’Ajax per ben 33 milioni di euro.

