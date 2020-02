Marchetti su Gattuso che ha dato una identità al Napoli e sul rinnovo di Mertens

Marchetti: la volontà per Mertens sarà determinante. L’offerta del Napoli è molto importante, ma non basta ancora. Mertens è corteggiato da tanti: Monaco e Inter, tanto per dirne due…

Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha trattato vari tempi legati al Napoli ed in particolare di Gattuso, che ha dato una vera identità alla squadra azzurra, e del rinnovo di Mertens.

Questo quanto scritto dal giornalista Sky:

SU NAPOLI – BARCELLONA

“E’ toccato al Napoli fermare il Barcellona, più in là dell’1-1 che racconta il tabellino. Gattuso ha fatto un’efficace sintesi: ci hanno fatto il solletico. Gattuso, al pari dei suoi altri colleghi che sono riusciti a stupire in questa andata degli ottavi di finale, ci ha messo la sua mano su queste gare. Il Napoli ha una precisa identità, passata anche attraverso le amnesie e i passaggi a vuoto. I giocatori hanno acquisito delle consapevolezze nuove’’.

SUL DOPO ESONERO DI ANCELOTTI E SU GATTUSO

‘’Passato il momento caldo della vicenda ritiro e relative multe, passata la tempesta dopo l’esonero di Ancelotti (che ha trovato una nuova vita in Premier), il Napoli ha ritrovato la sua identità. Anzi ne ha trovata una diversa. Diversa da quella che aveva prima. Molto più “italiano” se volete. Ma raffinato. L’impegno di Demme praticamente supertitolarissimo con Gattuso ha fatto fare il salto di qualità alla squadra. Come a dire: era imprescindibile un giocatore così. Al di là della qualità assoluta”.

MARCHETTI SUL NAPOLI DI GATTUSO

”Il Napoli di Gattuso si chiude bene e riparte meglio. Potrebbe sfruttare ancora di più le occasioni che ha e che costruisce. Ma l’idea di gioco è precisa e identitaria. E questo è un grande merito del nuovo allenatore, che sta dimostrando (ancora) di avere non soltanto “la grinta” e “lo spogliatoio”. Ma di essere molto preparato a livello tattico e di saper trasmettere le proprie idee al gruppo di lavoro. Il futuro sarà ancora a Napoli? Lo diranno i risultati, lo diranno i diretti protagonisti visto che il Napoli ha la possibilità di recedere dal contratto ma anche lo stesso Gattuso. Insomma dovranno essere tutti convinti di rimanere insieme, senza remore”.

SUL FUTURO DI MERTENS

”Così come la volontà per Mertens sarà determinante. L’offerta del Napoli è molto importante, ma non basta ancora. Mertens è corteggiato da tanti: Monaco e Inter, tanto per dirne due… anche qui tempo e risultati…” Conclude Marchetti.

