Schira: “Meret potrebbe lasciare il Napoli in estate: c’è interesse del Torino”

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, lancia un’indiscrezione su Twitter in merito al futuro di Alex Meret:

“Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli in estate: il Torino ha già mostrato interesse. Il ds Vagnati lo ama dai tempi della Spal”.

Alex #Meret could leave #Napoli in the summer #transfers window: #Torino have already shown interest. Sports director Vagnati loves him since #Spal’s times

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2022