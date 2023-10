L’Inter si schianta sul Milan. 5-1 e primo posto in classifica

L’Inter vince contro il Milan e conquista la vetta.

L’Inter è senza pietà. Ne fa 5 al Milan e vola al primo posto in solitaria in campionato.

I nerazzurri vogliono indirizzare fin da subito la partita a loro favore ed infatti al 5′ sbloccano il match con il gol di Mkhitaryan. Thuram supera Thiaw e crossa in mezzo trovando Di Marco che calcia di prima intenzione trovando però sulla traiettoria l’armeno che insacca da due passi. Il Milan prova a reagire al 30′. Theo Hernandez scambia con Giroud al limite, entra in area, ma la sua conclusione finisce larga sul fondo. La partita però continua a farla l’Inter. Lautaro lancia, da centrocampo, Dumfries che prova a servire Thuram sulla corsa. La palla è troppo lunga, ma il numero 9 la recupera, salta secco il difensore del Milan e lascia partire un tiro a giro di destro che si insacca direttamente sotto l’incrocio siglando il 2-0 per i nerazzurri.

Nel secondo tempo il Milan prova a tornare in partita ed al 57′ riesce a trovare il gol del 2-1 con Leao, che, servito da Giroud, in area di rigore, a tu per tu con Sommer, non sbaglia. L’Inter non si fa abbattere dal gol del Milan ed al 69′ Mkhitaryan trova il gol del 3-1 con un tiro da fuori area ed anche la doppietta personale. I nerazzurri non si fermano e continuano a spingere trovando anche il gol del 4-1 al 79′ con Chalanoglu su rigore. Il Milan è completamente in balia dell’ondata nerazzurra ed in pieno recupero concedono anche il gol del definitivo 5-1 di Frattesi.

L’Inter vince 5-1 un derby importantissimo e conquista così anche il primo posto in classifica.

Maurizio Rasa