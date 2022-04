Koulibaly: “Voglio regalare un sogno a Napoli, la mia città”

Kalidou Koulibaly ha dichiarato ancora una volta il suo amore per Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore ha ribadito ciò che ormai è risaputo, ovvero il suo amore per la città partenopea. Le sue parole non hanno lasciato spazio a dubbi: “Spero che sia l’anno giusto, voglio regalare un sogno alla mia città, cioè Napoli.”

Il quotidiano Il Mattino commenta le sue dichiarazioni:

“Per Koulibaly vincere lo Scudetto sarebbe anche il giusto regalo per una città come Napoli che in questi anni lo ha adottato e amato, fino a farlo sentire un napoletano a tutti gli effetti. Un napoletano dal cuore grande, come dimostrano le tante attività sia contro il razzismo che in favore delle persone più bisognose.”

