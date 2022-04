Fiorentina, Odrionzola ancora out: possibile assenza anche a Napoli

Alvaro Odrionzola potrebbe essere assente per il match della settimana prossima tra Napoli e Fiorentina.

Il difensore della Fiorentina Alvaro Odrionzola ha subito un infortunio all’inizio del mese di marzo, durante la gara di Coppa Italia contro la Juventus. In particolare il difensore ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ragion per cui la Fiorentina è costretta attualmente a fare a meno di lui.

Alvaro Odrionzola sarà assente anche nella gara di oggi contro l’Empoli, ragion per cui si crede che anche la prossima settimana non riuscirà ad essere presente in campo. Il prossimo match della Fiorentina sarà proprio contro il Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly: “Voglio regalare un sogno a Napoli, la mia città”

Atalanta-Napoli, Spalletti lancia Zanoli. Zielinski partirà dalla panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: forti esplosioni a Odessa, città sotto attacco