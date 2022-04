Napoli-Anguissa, nuova offerta presentata al Fulham per il riscatto

Il Napoli ed il Fulham sono in contatto per il riscatto di Zambo Anguissa.

Tra i giocatori giunti al Napoli quest’anno c’è Zambo Anguissa, centrocampista che non ha per niente deluso le aspettative del club. Al contrario: sia la Società partenopea sia Luciano Spalletti sono più che soddosfatti di Anguissa, per questo motivo c’è tutta l’intenzione di riscattarlo dal Fuhlam.

Il quotidiano Il Mattino si concentra sull’offerta che il Napoli ha intenzione di fare al Fulham:

“Si, al Fulham verrà offerta una cifra più bassa rispetto a quanto fissato (12 milioni) ma senza tirare troppo sul prezzo. Il centrocampista viene considerato da Spalletti un pezzo importante del prossimo anno che – ameno di incredibili rovesci – tornerà in Champions.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Odrionzola ancora out: possibile assenza anche a Napoli

Koulibaly: “Voglio regalare un sogno a Napoli, la mia città”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: forti esplosioni a Odessa, città sotto attacco