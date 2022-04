Atalanta-Napoli gara cruciale, le ultime da Castel Volturno

È quasi tutto pronto per la sfida cruciale tra Atalanta e Napoli.

Atalanta e Napoli sono pronte a sfidarsi allo Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida è certamente ardua per i partenopei: una eventuale infatti potrebbe essere cruciale per la lotta Scudetto. Inoltre gli azzurri non vincono in trasferta contro i bergamaschi dal lontano 2018.

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato della tensione avvertita a Castel Volturno:

“A Castel Volturno si respira l’atmosfera dello snodo importante, di un’altra partita verità per il valore dell’avversario, le sue caratteristiche e le assenze che dovranno fronteggiare gli azzurri. Spalletti è consapevole che ci sarà bisogno di una grande prestazione.”

