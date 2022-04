Napoli, contro l’Atalanta tocca a Mertens. Torna titolare dopo 5 partite

Napoli, Mertens torna dal primo minuto

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi toccherà a Dries Mertens guidare l’attacco degli azzurri contro l’Atalanta. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Torna Mertens, dal primo minuto, come non accadeva da Cagliari, cinque partite fa, perché poi il Napoli è appartenuto doverosamente ad Osimhen. Torna e si ritrova nel luogo che maggiormente lo sazia, dopo Palazzo Donn’Anna, e in quell’area in cui il suo magnetismo ha spalancato le porte della felicità al Napoli di Spalletti, un motivatore carico di ironia.”

