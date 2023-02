Caos Barcellona, l’accusa: “Pagati milioni al vice presidente degli arbitri”

Indiscrezione clamorosa dalla Spagna sul Barcellona

Clamoroso dalla Spagna: stando a quanto riportato dal programma radiofonico SER Catalunya, il Barcellona avrebbe pagato tra il 2016 e il 2018 oltre 1.4 milioni di euro alla DASNIL 95, società di proprietà dell’ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri in Spagna, Enríquez Negreira. Non si è fatta attendere la risposta del club Blaugrana che con un comunicato tramite i canali ufficiali riferisce che verrano intraprese: “azioni legali contro coloro che stanno cercando di offuscare l’immagine del club con possibili insinuazioni contro la sua buona reputazione”.

Fonte foto: Flickr

