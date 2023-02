Ag. Kvaratskhelia: “Dal Napoli ancora nessuna proposta di rinnovo”

Le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli si vuole tutelare in vista di possibili offerte per Khvicha Kvaratskhelia: Il club azzurro con tutta probabilità si riunirà con il giocatore per discutere di un ritocco dell’ingaggio verso l’alto, ma per ora questa discussione non è ancra avvenuta. Lo ha detto l’agente del georgiano Mamuka Jugheli in un’intervsita rilasciata a CalcioNapoli24.it.

Queste le sue parole:

“Rinnovo? Al momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta. Ho comunque un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete”.

