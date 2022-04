Il discordo di ADL alla squadra: “Eravamo un treno, cosa ci sta succedendo?”

Il Mattino – Il discordo di De Laurentiis alla squadra: “Eravamo un treno, cosa ci sta succedendo?”.

Per la prima volta in questa stagione, Aurelio De Laurentiis, si è recato a Castel Volturno per incontrare tutti gli stati generali del suo Napoli:

“Eravamo un treno fino a poche settimane fa, che cosa ci sta succedendo adesso? Se ritroviamo compattezza ci toglieremo le soddisfazioni tutti insieme e raggiungeremo la meta”. Le indiscrezioni confermerebbero, inoltre, che il patron azzurro abbia parlato a lungo con Spalletti in un clima di estrema serenità. La sera si è intrattenuto a Pozzuoli a cena con la squadra, supportando i ragazzi e dialogando con diversi di loro. Il quotidiano, precisa, che è convintissimo del fatto che non ci sarà alcun cambiamento di panchina, e che Spalletti resterà a Napoli anche il prossimo anno; non saranno tre partite andate male a fargli cambiare idea su di lui.

