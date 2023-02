UFFICIALE – Napoli-Eintracht, nuovi tagliandi in vendita per le Tribune: i prezzi

Napoli-Eintracht, nuovi tagliandi in vendita per le Tribune

Napoli-Eintracht, nuovi tagliandi in vendita per la sfida di Champions League in programma il 15 marzo alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Sono stati messi in vendita su Ticketone nuovi tagliandi per la partita (probabilmente lasciati invenduti dalla prelazione abbonati). Si tratta di biglietti per la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida. Di seguito i prezzi.

Tribuna Posillipo (disponibilità bassa): prezzi da 199 euro a 249 euro.

Tribuna Nisida (ultimi biglietti rimasti): prezzi da 119 euro a 149 euro.

