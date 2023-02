Venerato: “Il Napoli interessa al mercato statunitense, ma De Laurentiis non cederà il club”

Venerato conferma l’offerta per l’acquisizione del Napoli

Il giornalista Ciro Venerato ha nuovamente confermato le voci di un’offerta d’acquisto fatta a De Laurentiis, cifra che sarebbe di oltre un miliardo. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Tele A:

“Il Napoli interessa a livello internazionale e, in questo momento, sono due i mercati più importanti: quello americano e quello orientale. Particolarmente caldo, in ottica azzurra è il mercato statunitense, perché lì il Napoli interessa concretamente. Ci sono state delle offerte nei mesi scorsi, ma non solo, perché si è registrata anche una nuova, importante proposta che mi sento di confermare. Ho avuto riscontri seri: parliamo di un’offerta da 1 miliardo e 200 mila euro. Il presidente ritiene che il Napoli, in questo momento storico, valga di più. La somma in questione è stata messa sul piatto da un gruppo americano del quale fa parte un importantissimo manager messicano”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

