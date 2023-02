Empoli, Zanetti: “Il Napoli è una squadra senza difetti”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti è tornato a parlare del Napoli ai microfoni di DAZN, nel corso di “Supertele”.

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN. Solo qualche giorno fa le due compagini si sono sfidate allo Stadio Carlo Castellani, dove i partenopei hanno avuto la meglio vincendo per 0-2.

Di seguito le parole del tecnico:

“Vedere il Napoli dal vivo è tosta. Fanno bene tutte le fasi e non hanno difetti. In preparazione è stato molto difficile perché hanno tantissime soluzioni offensive e difensive. Hanno grande condizione fisica e mentalità. Questo fa sì che il Napoli si meriti quello che sta facendo e si candidi per un posto importante in Europa. La mentalità aggressiva che ha è la caratteristica anche delle squadre di Guardiola: oltre a un grandissimo possesso ha una fase difensiva straordinaria. Anche in inferiorità numerica ci venivano a perdere alti. Questo fa parte di una grande consapevolezza che hanno raggiunto. Il progetto tecnico è arrivato al suo culmine.

Successivamente Paolo Zanetti parla dell’Empoli:

“Noi non possiamo prescindere dall’essere squadra sotto tutti i punti di vista. Stiamo facendo un ottimo campionato, ma non è ancora finita. Non dobbiamo abbassare la guardia perché è un campionato difficile. Stiamo lanciando tantissimi giovani di belle speranze, che stanno facendo esperienza e stanno anche dando delle grandi soddisfazioni.”

Fonte foto: Instagram, @mr_paolozanetti

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello, penalizzazione Juve: “Può scendere da -15 a -5”

Barrow, parla l’agente: “Prima di Kvara il Napoli ha cercato Musa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gdf sequestra barca con 4 tonnellate di sigarette, 3 arresti