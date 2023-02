Il Napoli di Spalletti è stato oggetto di studio a Coverciano

Il quotidiano Il Mattino fa sapere che il Napoli di Luciano Spalletti è stato oggetto di studio nelle aule di Coverciano.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe stato oggetto di studio durante il nuovo corso per allenatori tenutosi a Coverciano.

A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Una squadra oggetto di studio ieri nella prima giornata del nuovo corso allenatori Uefa A che si è svolto a Coverciano: uno dei temi trattati dai relatori tra i quali Renzo Ulivieri, il presidente dell’associazione italiana allenatori e Mario Beretta, che ha allenato in passato diverse squadre tra cui Parma, Torino, Lecce e Brescia, è stato come giocare e cosa si può fare contro il Napoli di Spalletti. Un argomento di studio trattato insieme ai corsisti nell’aula magna del centro tecnico federale tra i quali Simone Bonomi, il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca (due tecnici che facevano parte dello staff di Sarri negli anni di Napoli) Floccari, l’ex attaccante della Lazio, e Magnanelli, l’ex capitano del Sassuolo. Il Napoli di Spalletti che sta dominando in Italia e sta brillando in Champions con un calcio spettacolare (con 58 reti gli azzurri hanno di gran lunga il migliore attacco della serie A) e con una difesa solidissima (con 15 gol al passivo il Napoli ha la migliore difesa della serie A, la seconda dei campionati top d’Europa dopo il Barcellona che ne ha incassati solo 8).”

