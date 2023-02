Barrow, parla l’agente: “Prima di Kvara il Napoli ha cercato Musa”

Musa Barrow è stato vicino a vestire la maglia azzurra

“Il Napoli ha cercato Musa Barrow prima dell’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia”. Questo è quanto ha rivelato Luigi Sorrentino, agente del giocatore, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole:

“[…]Come detto in passato, il Napoli lo aveva cercato prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre. Parliamo di una piazza come Napoli, che oggi rappresenta il top sia in Italia che in Europa. Può addirittura puntare a vincere la Champions. Vive un momento di forma straripante, con Osimhen, Kvara e tutti i compagni all’altezza. È un sogno per noi poter immaginare di andare a giocare a Napoli un domani. Poi è chiaro, Musa al momento è felicissimo al Bologna”.

Fonte foto: Instagram @musa_barrow99

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Zeman torna in panchina: allenerà il Pescara in Serie C

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, il report di oggi: assente il capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici