Reja su Kvaratskhelia: “Lo conoscevo già, è uno fenomeno”

L’ex tecnico del Napoli su Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia sta travolgnedo l’Europa del calcio con il suo smisurato talento ma le sue doti non erano un mistero, a dirlo è l’ex allenatore del Napoli Edy Reja nel corso di un’intervsta rilasciata al quotidiano Il Mattino.

Queste le sue parole:

“Lo conoscevo già, l’avevo studiato nelle partite che aveva giocato la Georgia perché avremmo poi dovuta affrontarla in amichevole con l’Albania: con il match analyst Rossi lo studiammo in ogni minimo dettaglio. È un grandissimo calciatore, un fenomeno con la palla tra i piedi e non riesci mai a togliergliela: ogni sua giocata è determinante sia quando fa un assist, oppure quando tira in porta”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Zeman torna in panchina: allenerà il Pescara in Serie C

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, il report di oggi: assente il capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici