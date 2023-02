Napoli, De Laurentiis ha promesso un premio scudetto

Secondo la Gazzetta dello Sport il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso un premio scudetto ai giocatori azzurri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso al Napoli un premio in caso di vittoria dello Scudetto. Non solo: ci sarebbe anche un premio per ogni passaggio di turno per quanto riguarda la Champions League.

Ecco quanto si legge:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già promesso, tramite il capitano Giovanni Di Lorenzo, un premio scudetto e un altro per il passaggio ai quarti di Champions, che sarà replicato qualora continuasse il fantastico cammino europeo. Un messaggio chiaro che serve per stimolare ancora di più un gruppo che ha davvero tanta fame.”

Fonte foto: Instagram, @offcialsscnapoli

