Calciomercato Napoli, oggi l’ufficialità di Osimhen

È ormai tutto pronto per l’annuncio di Victor Osimhen al Napoli, come confermato anche dalle voci in arrivo dalla Francia. Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, ha infatti annunciato che l’ufficialità dell’acquisto da parte del Napoli potrebbe arrivare già nelle prossime ore: “Ufficialità nel primo pomeriggio per Osimhen” scrive su Twitter.

Finalmente sembra essere arrivata la conclusione, positiva per il ragazzo e per il Napoli, di questa telenovela durata ormai praticamente un mese. Victor Osimhen oggi sarà annunciato come nuovo attaccante degli azzurri e da quel momento Giuntoli e De Laurentiis si metteranno a lavoro invece per cedere Arkadiusz Milik.